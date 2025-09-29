محافظ الدقهلية: سحب تراخيص سيارات السرفيس غير الملتزمة بخطوط السير والنظافة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، شارع المشاية بالمنصورة، لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس وسيارات النقل الجماعي.

جولات مفاجئة لمتابعة انتظام حركة النقل والمواصلات

وأكد المحافظ أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات خاصة للطلاب مع بدء العام الدراسي الجديد، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

منع التكدس وتيسير حركة النقل

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في شارع المشاية في المنصورة، والتأكد من توافرها وانتظامها، وعدم وجود تكدس للمواطنين، كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وشدد على أن تعمل سيارات النقل الجماعي على جميع الخطوط بالمدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، والتأكيد على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد محافظ الدقهلية حركة السيارات بشارع المشاية، وجه مشددا للسائقين بالحفاظ على نظافة الباصات والالتزام بالعدد المحدد للركاب، وشدد على حظر وقوف مواطنين داخل أتوبيسات النقل الجماعي، وإيقاف السيارة في حالة تحميل زيادة عن العدد المحدد، مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل

إلزام السيارات بالنظافة والصيانة الدورية

كما وجه أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بالمتابعة المستمرة لحالة النظافة بسيارات النقل الجماعي، والتزامها بالصيانة الدورية لمنع التلوث البيئي والانبعاثات.

وتابع محافظ الدقهلية الحالة العامة لشوارع الحي ووجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة المتابعة اليومية لاستمرار رفع أي إشغالات، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أعمال تعوق السيولة المرورية، وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

يذكر أن عدد من محطات المواقف في المنصورة وخاصة موقف سندوب شهد أمس، تكدس المواطنين، تزامنا مع انشغال محافظ الدقهلية بالاحتفال بمعا بالوعي تحميها للمجلس القومي للمرأة وتسليم تطوير 31 منزل و31 مشروع رأس ماشية.

