الإرادة أقوى من أي تحدي، تتويج عادل شباب عوض بالبرونزية في بطولة شمال أفريقيا

تربع عادل شباب عوض، البالغ من العمر 22 سنة، ابن قرية طناح بمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، على عرش الصدارة ليحقق إنجازًا جديدًا في سجل بطولاته الدولية، حيث توج بالميدالية البرونزية في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه. هذا الإنجاز الجديد يعكس إصراره وقوته، ويؤكد أن الإرادة الحقيقية لا تعترف بالعوائق ولا تتوقف عند أي تحديات.

عادل شباب.. بطل من ذوي الهمم

عادل هو أحد الرياضيين المميزين من ذوي الهمم الذين أثبتوا أن الإعاقة ليست في الجسد، بل تكمن في العقل والقلب والضمير، وُلد عادل بإعاقة مزدوجة في اليدين والقدمين جعلته قعيدًا على كرسي متحرك، لكن ذلك لم يمنعه من أن يحلم ويحقق المستحيل، فقد قرر أن يتحدى الظروف ويقهر التحديات لتحقيق حلمه.

بداية الحلم.. من التسلية إلى البطولات

كانت بداية حكاية عادل مع الكاراتيه في سن الـ17، عندما كان يتجول على كرسيه المتحرك في شوارع قريته طناح، حيث لفت نظره مجموعة من الشباب يمارسون فنونًا قتالية، من بينها الكاراتيه، عادت الفكرة إلى عقله بعد مشاهدته لهم، وقرر أن يحاول تعلم اللعبة، حتى لو كانت البداية مجرد تسلية، ورغم ظروفه الخاصة، لم يتردد في عرض الفكرة على عائلته، التي دعمته بشكل كامل في مسعاه.

وبالفعل، التحق عادل بأكاديمية في مدينة المنصورة، تحت إشراف الكابتن محمد طه، الذي أصبح له بمثابة الأب الروحي في رياضة الكاراتيه، وكان المدرب يرى فيه مستقبلًا مشرقًا، إذ أخبره: "إنت هتبقى بطل عالمي". ومن هنا بدأت مسيرته الرياضية المليئة بالتحديات والإنجازات.

الإنجازات التي خطها بيده

بدأ عادل في التدريب المكثف بشكل يومي، وعلى الرغم من صعوبة التنقل بين قريته والمنصورة، إلا أنه كان يواصل التحدي ويقطع المسافات من أجل تحقيق حلمه، في عام 2021، شارك في أول بطولة له، فاز خلالها ببطولة جمهورية الناشئين. ومن ثم حصل على المركز الأول في بطولة الجامعات المصرية، وفي عام 2023 توج بالمركز الثالث في بطولة الجمهورية للرجال.

وحقق عادل أيضًا إنجازًا دوليًا كبيرًا في نفس العام، عندما شارك في تصفيات منتخب مصر للكاراتيه، وسافر إلى دولة المجر، ليحصد المركز الثالث في بطولة العالم ويحقق الميدالية البرونزية.

الحلم يتحقق.. انضمام للمنتخب المصري

تحقق الحلم الأكبر لعادل عندما تم اختياره للانضمام إلى المنتخب المصري للكاراتيه، وهو لم يصدق تلك اللحظة التاريخية، حيث بكى من شدة الفرحة، وسجد لله شكرًا، كان عادل من أصغر وأسرع اللاعبين من ذوي الهمم الذين انضموا إلى المنتخب المصري، ليصبح ممثلًا لبلاده في المحافل الدولية، استقبله أهل قريته استقبالا حافلًا، وحملوه على الأكتاف احتفاءً بإنجازه الكبير ورفع اسم قريته طناح عاليًا.

البرونزية في بطولة العالم 2025

في العام 2025، أضاف عادل إلى رصيده إنجازًا جديدًا، حيث فاز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه، التي أقيمت في مصر. هذا النجاح يضاف إلى مسيرته اللامعة في رياضة الكاراتيه ويعزز حلمه في التوجه نحو الأولمبياد.

عادل لا يكتفي بما حققه حتى الآن، بل يواصل التحضير لأهدافه المستقبلية، ويأمل أن يتمكن من تمثيل مصر في الأولمبياد، ليواصل مسيرته الرياضية ويحقق المزيد من الإنجازات. وهو يؤكد دائمًا أن الإعاقة الحقيقية هي في العقل، وأن الإرادة هي القوة التي تجعل المستحيل ممكنًا.

وفي ختام حديثه، أضاف عادل: "أنا فخور بما حققته، وأعد الجميع بأنني سأواصل العمل والجهد من أجل تحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الرياضية العالمية."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.