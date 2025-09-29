مرصد الأزهر يكشف سبب ارتفاع معدلات انتحار الجنود الإسرائيليين

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقرير له عن تزايدٍ لافتٍ في معدلات الانتحار بين صفوف جنود جيش الاحتلال الصهيوني، سواء النظاميين أو قوات الاحتياط، معتبرًا هذه الظاهرة انعكاسًا لأزمة روحية وأخلاقية عميقة تضرب هذا الجيش.

ارتفاع معدلات انتحار الجنود الصهاينة

وأشار المرصد إلى إحصاءات نشرتها صحيفة هآرتس العبرية (2025م)، تُظهر انتحار 18 جنديًّا منذ مطلع العام الجاري، مقابل 21 حالة في عام 2024م، و17 حالة في عام 2023م، وهو ما يكشف عن منحنى تصاعدي مثير للقلق.



وأوضح المرصد أن هذه الأزمة لا تقتصر على الأبعاد النفسية والاجتماعية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان الوظائف وتفكك الأسر، بل تمتد إلى الفراغ الروحي والصدمة الأخلاقية التي يعيشها الجنود نتيجة مشاركتهم في عمليات قتل الأطفال والمدنيين وتدمير المنازل وارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، ففي حين تبني الجيوش الوطنية شرعيتها المعنوية على الدفاع عن الأرض وحماية المقدسات وصون القيم الإنسانية، يواجه جندي الاحتلال الصهيوني فراغًا روحيًّا وأخلاقيًّا، إذ يدرك أنه يقاتل في حرب عدوانية بلا قضية عادلة، وهو ما يضاعف شعوره بالاغتراب الوجودي ويدفع الكثيرين إلى الانهيار النفسي والانتحار.

مرصد الأزهر: غياب البعد الروحي والمعنى القتالي العادل يجعل الجندي الصهيوني يعيش حالة اغتراب وجودي

وأكد المرصد أن غياب البعد الروحي والمعنى القتالي العادل يجعل الجندي الصهيوني يعيش حالة اغتراب وجودي، حيث يفتقد لأي شرعية أخلاقية للتضحية، وهو ما يدفع العديد منهم إلى الانهيار النفسي والانتحار.

واختتم مرصد الأزهر تقريره بالتأكيد على أن تصاعد هذه الظاهرة يمثّل مؤشرًا إستراتيجيًّا على تآكل الروح المعنوية لجيش الاحتلال الصهيوني، ويكشف أن استمرار الحرب والاحتلال لا يقتصر على الخسائر المادية والبشرية، بل يمتد ليهدد البنية النفسية والروحية للجنود أنفسهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.