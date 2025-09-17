الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

الدكتورة مريم عبد
الدكتورة مريم عبد الجواد، فيتو

 قالت الدكتورة مريم عبد الجواد، عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: إن انتشار ظاهرة استغلال العائلات لأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتحويل حياتهم الخاصة إلى محتوى بغرض تحقيق الربح والشهرة، يمثل خطرًا على القيم والمجتمع، مؤكدة أن السوشيال ميديا غيّرت أولويات كثير من الأسر وجعلت هدفها الأساسي المكسب السريع على حساب التربية والتعليم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "البيت"، تقديم الإعلامية مروة شتلة، المذاع على قناة الناس، أن الأمر بدأ بشكل تدريجي منذ ظهور منصات الفيديو القصير مثل فاين ثم تيك توك، ومع فترة الجائحة زاد الإقبال على إنتاج محتوى شخصي وعائلي بهدف الترفيه، ثم تحول تدريجيًا إلى وسيلة لتحقيق الربح الكبير وجذب الإعلانات، وهو ما دفع بعض الأسر إلى إشراك أطفالهم في صناعة المحتوى بشكل مبالغ فيه.

وأوضحت أن تعويد الأطفال منذ سن صغيرة على تصوير حياتهم الخاصة أو الظهور بشكل متكلف أمام الكاميرا يغير تكوينهم النفسي، ويجعلهم لا يعيشون طفولتهم الطبيعية، حيث ينشغلون بالتصوير والتمثيل بدلًا من اللعب والتعلم.

وحذّرت  من خطورة هذا النمط على المدى الطويل، مشيرة إلى أن بعض المحتويات تعتمد على السخرية من الكبار أو تقديم محتوى تافه لمجرد الحصول على مشاهدات وإعجابات، وهو ما يرسخ قيمًا سلبية ويجعل الأطفال والمراهقين يربطون النجاح بجذب الانتباه لا بالاجتهاد أو التعليم.

وأكدت أن هذه الظاهرة تسهم في إضعاف قيمة التعليم لدى الأجيال الجديدة، حيث أصبح كثير من المراهقين يصرحون بأن حلمهم أن يصبحوا بلوجرز أو صناع محتوى بدلًا من السعي لأن يكونوا أطباء أو مهندسين أو أصحاب مهن علمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بلوجرز أطباء مهندسين التربية والتعليم الإعلامية مروة شتلة قناة الناس

مواد متعلقة

وول ستريت: تحالف يضم أوراكل يسيطر على 80% من تيك توك والباقي للصينيين

مدبولي: نعيد النظر في ضريبة الملاهي على السينما والمسرح، وهذا مصير تيك توك

الخزانة الأمريكية تعلن عن صفقة بين واشنطن وبكين بشأن تيك توك

ريهام سعيد تتنازل عن قضيتها ضد أحد مشاهير الـ"تيك توك"

الأكثر قراءة

السياحة والآثار تكشف حقيقة اختفاء وتحطم 5 قطع أثرية بالمتحف اليوناني الروماني

مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالمنيا

موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي بعد إصابته بفيروس A

مصدر: حامد حمدان يقترب من الزمالك

إخلاء سبيل خبيرة طب شرعي في واقعة تزوير تقرير وفاة أحمد الدجوي

السيسي: مصر تواجه تحديات جسيمة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية

السيسي: غزة تعاني من ويلات الحرب وكارثة إنسانية لا يمكن تصورها

إسرائيل تهدد الاتحاد الأوروبي بالرد على أي خطوات ضدها

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

زيادة جديدة في أسعار البيض اليوم مع قرب بدء العام الدراسي

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ وتشيلسي قبل مواجهة الليلة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في استغلال الأطفال على السوشيال ميديا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو مرصد الأزهر تحذر من ظاهرة الفاملي بلوجرز (فيديو)

ولد الهدى (الحلقة الخامسة والعشرون)، حب الحجر والشجر والحيوان للنبي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads