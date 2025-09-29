الإثنين 29 سبتمبر 2025
"السيستم" يقتحم قائمة الأكثر مشاهدة في مصر عبر منصة يانجو

الفيشاوي
الفيشاوي

استطاع فيلم السيستم، بطولة أحمد الفيشاوي، أن يفرض نفسه بقوة على الساحة، بعدما قفز سريعًا إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر عبر منصة "يانجو"، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأعمال الأكثر جماهيرية.

الفيلم يقدم قصة اجتماعية بطابع "لايت"، تدور حول شاب (أحمد الفيشاوي) يعاني من عقدة نفسية تجاه النساء الجميلات بسبب حادث قديم في حياته، لتجمعه الصدفة بفتاة (بسنت شوقي) تحمل هي الأخرى جراحها الخاصة وتجاربها الفاشلة مع الرجال، لتنطلق الأحداث في إطار مليء بالمواقف الكوميدية والرومانسية، يكشف عن صراعات داخلية وعلاقات معقدة بين الشخصيات.

 

"السيستم" يشارك في بطولته أيضًا طارق لطفي، نسرين طافش، إلى جانب أحمد الفيشاوي وبسنت شوقي، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أولى تجاربه السينمائية، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

 

ويُصنف الفيلم ضمن الأعمال الكوميدية الرومانسية، ليجمع بين المتعة والعمق الاجتماعي، مما جعله يحظى باهتمام الجمهور ويحقق مشاهدات مرتفعة منذ طرحه.

