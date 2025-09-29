الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

سؤال برلماني بشأن انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات

طلاب الجامعات والمعاهد
طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة، فيتو

تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول ظاهرة غريبة وخطيرة بدأت تتنامى في الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، وهي انتشار الدروس الخصوصية بين طلاب الجامعات، في صورة “جروبات مغلقة”، أو مكاتب متخصصة، بل وأحيانًا داخل قاعات خارج الحرم الجامعي، بما يحول المؤسسات التعليمية إلى مجرد واجهة شكلية، بينما تُستنزف الأسر في نفقات مضاعفة بعد أن دفعوا آلاف الجنيهات رسوم دراسية.

التعلم الذاتي والبحث العلمي

وتساءل المير، قائلًا: كيف يسمح للطالب الجامعي، الذي يُفترض أنه مؤهل للتعلم الذاتي والبحث العلمي، أن يلجأ إلى الدروس الخصوصية كما يفعل طلاب المدارس؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لرصد المكاتب والكيانات التي تروج لهذه الظاهرة بين طلاب الجامعات والمعاهد؟ وهل تمت محاسبة أي عضو هيئة تدريس أو معيد ثبت تورطه في إعطاء دروس خصوصية خارج نطاق الجامعة؟
وكيف يتم ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسي إلى “مجموعات خاصة مدفوعة”؟ وما هي خطط الوزارة لمعالجة القصور في المناهج وأسلوب التدريس الذي يدفع الطلاب إلى هذا الاتجاه؟
 

تفعيل منصات تعليمية إلكترونية 

وطلب المهندس حسن المير من الحكومة تفعيل منصات تعليمية إلكترونية موحدة داخل كل جامعة، بحيث يحصل الطالب على شرح إضافي أو تدريبات تفاعلية تغنيه عن الدروس الخارجية وإنشاء مراكز دعم أكاديمي داخل الجامعات يشرف عليها أساتذة ومعيدون بجدول زمني مُعلن، لتقديم الدعم للطلاب المتعثرين مجانًاً مؤكدًا على ضرورة تجريم الدروس الخصوصية الجامعية قانونيًا، مع وضع عقوبات رادعة على أي عضو هيئة تدريس يثبت تورطه وربط التقييم بالأنشطة والبحث العلمي وليس فقط بالامتحانات التحريرية، حتى لا يكون الحفظ والتلقين سببًا في لجوء الطلاب للدروس مع إعادة النظر في لوائح المعاهد الخاصة التي تحولت في كثير منها إلى تجارة تعليمية بلا رقابة فعلية من الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحث العلمي التعليم العالي الجامعات والمعاهد الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجريم الدروس الخصوصية د أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصات تعليمية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أول تعليق من المدرس صاحب فيديو إهانة السكرتيرة بـ"سنتر" دروس خصوصية بسوهاج

الأكثر قراءة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

بيان رسمي من الصحة عن ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالمنيا

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

السيسي يستقبل محمد بن زايد بمطار القاهرة

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك

موقف ليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ووست هام

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads