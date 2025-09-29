تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي " دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بمدينة نصر بالقاهرة، بغرض بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

