غلق وتشميع 10 محلات في حملة أمنية بحي وسط بالإسكندرية

قاد حاتم زين العابدين رئيس حي وسط بالإسكندرية، حملة مسائية مكبرة مساء أمس بمشاركة النقيب يحيي الأفندي رئيس وحدة مرافق حي وسط للتأكيد على الالتزام المحلات التجارية بالمواعيد الشتوية

يأتي ذلك تفعيلا لقرارات وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد الغلق الشتوية، وتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

توجهت الحملة لشوارع: صفية زغلول، جميل الزهاوي، كفافيس، وعلي أبو شوشة وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ورفع

الإشغالات بمشاركة إدارات: رخص المحلات، أشغال الطريق والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 10 محلات ورفع 150 أشغالا، تم إيداعهم بشرطة المرافق.

ويذكر أن المواعيد الجديدة للغلق هي المحال والمولات: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً (حتى 11 مساءً الخميس والجمعة والإجازات).، المطاعم والكافيهات والبازارات: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل (حتى 1 صباحًا بالعطلات) + خدمة الدليفري متاحة 24 ساعة، والورش الحرفية داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.



استثناءات: البقالة السوبر ماركت – الأفران – الصيدليات محلات الخضار والفواكه والدواجن وأسواق الجملة.



