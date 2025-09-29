الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وتشميع 10 محلات في حملة أمنية بحي وسط بالإسكندرية

تشميع 10 محلات فى
تشميع 10 محلات فى حملة أمنية، فيتو

قاد حاتم زين العابدين رئيس حي وسط بالإسكندرية، حملة مسائية مكبرة مساء أمس بمشاركة النقيب يحيي الأفندي رئيس وحدة مرافق حي وسط  للتأكيد على الالتزام المحلات التجارية بالمواعيد الشتوية 

منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

يأتي ذلك تفعيلا لقرارات وزيرة التنمية المحلية بشأن مواعيد الغلق الشتوية، وتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

توجهت الحملة لشوارع: صفية زغلول، جميل الزهاوي، كفافيس، وعلي أبو شوشة وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق ورفع
الإشغالات بمشاركة إدارات: رخص المحلات، أشغال الطريق والمتابعة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 10 محلات ورفع 150 أشغالا، تم إيداعهم بشرطة المرافق.

 

 ويذكر أن المواعيد الجديدة للغلق هي المحال والمولات: من 7 صباحًا حتى 10 مساءً (حتى 11 مساءً الخميس والجمعة والإجازات).، المطاعم والكافيهات والبازارات: من 5 صباحًا حتى 12 منتصف الليل (حتى 1 صباحًا بالعطلات) + خدمة الدليفري متاحة 24 ساعة، والورش الحرفية داخل الكتل السكنية: من 8 صباحًا حتى 6 مساءً.


 استثناءات: البقالة  السوبر ماركت – الأفران – الصيدليات محلات الخضار والفواكه والدواجن وأسواق الجملة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خالد الاسكندرية وزيرة التنمية

مواد متعلقة

منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بالأسماء، 34 معهدا خاصا يمكنك التقديم بها مباشرة بدون تنسيق

الأكثر قراءة

البلوجر أم مكة تكشف أرباحها من الفيس بوك

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

الداخلية تعلن تفاصيل مقتل صدام صاحب فيديو سوق أبو دياب بقنا

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح على كنيسة بولاية ميشيجان الأمريكية

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

خدمات

المزيد

موعد انتهاء مجلس النواب من بحث الاعتراض على قانون الإجراءات الجنائية

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads