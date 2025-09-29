بالأسماء، 34 معهدا خاصا يمكنك التقديم بها مباشرة بدون تنسيق

كشف الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بـوزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، عن فتح باب التقديم المباشر لـ 34 معهدا عاليا خاصا، بدون تنسيق.

وأكد غانم في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن فتح باب التقديم المباشر لهذه المعاهد جاء تكريما لها بعد حصولها على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتستعرض فيتو خلال هذا التقرير قائمة بأسماء المعاهد التي أتاحت لها وزارة التعليم العالي التقديم المباشر.

معاهد متاح التقديم لها بدون تنسيق

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ 6 أكتوبر، تخصص إدارة الأعمال تمويل ومحاسبة، وتخصص الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني والإنتاج الإعلاني. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - بالشروق، تخصص علوم الحاسب، ونظم معلومات الأعمال، والإدارة والمحاسبة. معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات - سقارة المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث - بالتجمع الخامس المعهد الكندي العالي للإدارة بالسادس من أكتوبر المعهد العالي للعلوم الإدارية - ببني سويف الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا - بالمعادي المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة - بالتجمع الخامس المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة - بالمعادي معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران - إمبابة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنزلة المعهد العالي للعلوم الإدارية - ببني سويف المعهد التكنولوجي العالي - بالسادس من أكتوبر المعهد العالي للهندسة - بالشروق المعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة - الإنتاج الحربي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنيا الجديدة معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا - شبرامنت معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية - بسوهاج المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بالزرقاء - دمياط الجديدة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالعبور معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا - بالمنصورة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات - بأبي قير - الإسكندرية معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - بدمياط الجديدة معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية والمحاسبية - بالمنصورة معهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب - بالمنصورة



