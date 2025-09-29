الحزب المعارض للنفوذ الروسي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

تصدر الحزب الحاكم في مولدوفا نتائج الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، محققًا 44% من الأصوات، في تطور قد يؤثر في مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 28% للمعارضة المؤيدة لروسيا.

ووفق تقارير إعلامية، جاءت هذه النتائج مع بلوغ الفرز نحو 85%، بعد أن أغلقت السلطات مراكز الاقتراع.

ويسعى حزب "العمل والتضامن" الحاكم، المؤيد لأوروبا، إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية، وسط محاولات من الكتلة الوطنية الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.



