الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الحزب المعارض للنفوذ الروسي يتصدر الانتخابات في مولدوفا

الحزب الحاكم في مولدوفا،
الحزب الحاكم في مولدوفا، فيتو

تصدر الحزب الحاكم في  مولدوفا نتائج الانتخابات البرلمانية، صباح اليوم، محققًا 44% من الأصوات، في تطور قد يؤثر في مساعي الحكومة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل 28% للمعارضة المؤيدة لروسيا.

ووفق تقارير إعلامية، جاءت هذه النتائج مع بلوغ الفرز نحو 85%، بعد أن أغلقت السلطات مراكز الاقتراع.

ويسعى حزب "العمل والتضامن" الحاكم، المؤيد لأوروبا، إلى الحفاظ على أغلبيته البرلمانية، وسط محاولات من الكتلة الوطنية الموالية لروسيا للفوز بالسلطة وإبعاد البلاد عن التقارب مع الاتحاد الأوروبي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مولدوفا الاتحاد الاوروبي روسيا أوروبا

مواد متعلقة

صاحب أثقل خسارة في التصفيات، استقالة مدرب منتخب مولدوفا بعد فضيحة مباراة النرويج

تصفيات كأس العالم، النرويج تمطر شباك مولدوفا بـ11 هدفا

باب حافلة منتخب النرويج يتسبب في إصابة هالاند قبل مواجهة مولدوفا بتصفيات كأس العالم

مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات "Vision Air" من مولدوفا

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

حقيقة الواقعة ثأرية، الأمن ينفي أكاذيب الإخوان حول احتجاز سيدات وأطفال بسوهاج

أمن قنا ينهي أسطورة صدام المتهم بفرض إتاوة في سوق أبو دياب

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

منتخب المغرب يهزم إسبانيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

يورجن كلوب يقترب من الدوري السعودي

6 جنيهات ارتفاعا في أسعار الفراخ اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

إعلام عبري يعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن جوريون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads