باسكال مشعلاني تدعم محمد فضل شاكر وتؤكد تفرده الفني بعيدًا عن والده

أكدت المطربة باسكال مشعلاني دعمها الكامل للفنان الشاب محمد ابن فضل شاكر، مشيرة إلى أن النجاح الذي يحققه في مشواره الفني يأتي نتيجة موهبته وإصراره الشخصي، وأنه لا علاقة له بالأحداث أو المشاكل التي ارتبطت بوالده الراحل فضل شاكر.

وأوضحت باسكال مشعلاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2 مع الإعلامية نهال طايل، أن والد فضل شاكر ظل مظلومًا على الرغم من ما سمع الناس عنه، معتبرة أن الجمهور غالبًا لم يشهد الحقيقة كاملة، مؤكدة أنها ضد ربط ابنه بأي مواقف من الماضي أو الظلم الذي قد يتعرض له بسببها.

وأضافت باسكال أنها استمعت مؤخرًا إلى ألبوم فضل شاكر، ووصفته بأنه مليء بالإحساس والموسيقى الطربية الأصيلة، مؤكدة أن صوت فضل شاكر كان ولا يزال يحمل مشاعر قوية تجعل كل محبي الطرب يشعرون بقيمة أعماله، وأنها دائمًا من متابعي الطرب الأصيل.

وتابعت باسكال مشعلاني: "محمد ابن فضل شاكر فنان شاب يحقق نجاحات كبيرة ومستحق كل التقدير، ويجب أن يُحكم على أعماله الفنية فقط، بعيدًا عن أي ماضي أو أحداث مرتبطة بوالده".

