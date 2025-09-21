وزير الري: تنفيذ عمليات صيانة عاجلة لـ 11 محطة بوادي النقرة بأسوان

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الأحد زمام منطقة وادي النقرة للاطمئنان على حالة الرى وحالة محطات الرفع بالمنطقة، وما تم إنجازه بنجاح نتيجة لمجهودات أجهزة الوزارة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتحسين أعمال إدارة وتوزيع المياه بالمنطقة خلال الفترة، مما انعكس على حالة الرى الجيدة ورضا المزارعين وتضاعف إنتاج المحاصيل وعلي رأسها إنتاجية المنطقة للقمح، ونجاح موسم الزراعات الصيفية بالمنطقة.

وخلال الزيارة تفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء كمال محافظ أسوان ترعة وادي النقرة الرئيسية، ومحطة الرفع رقم (١)، والتقى الدكتور سويلم برئيس رابطة مستخدمي المياه على ترعة وادي النقرة، وعدد من المزارعين التي تقع أراضيهم على زمام الترعة وفروعها، حيث استمع سيادته لطلبات المزارعين ومقترحاتهم، وأشاد المزارعين بالتحسن الكبير لحالة الرى بزمام ترعة وادى النقرة وارتفاع إنتاجية المنطقة للقمح، نظرا للمجهودات الكبيرة التى قامت بها اجهزة الوزارة خلال الفترة الماضية، والتواصل الفعال بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وسرعة الاستجابة لطلبات ومقترحات المنتفعين بالمنطقة.

وأشار الدكتور سويلم لحرصه على متابعة حالة الرى بزمام وادى النقرة التى كانت تشهد العديد من التحديات سابقا والتى تم حسمها بمجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثالثة له لمتابعة حالة الرى بالمنطقة على الطبيعة.

وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ عمليات صيانة لـ 11 محطة رفع بشكل عاجل، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الإنتهاء منه في أقرب فرصة، وقد شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادى النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقى الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابى كبير على عملية توزيع المياه.

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لأجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة أسوان على مجهوداتهم المتميزة خلال الفترة الماضية والتى اسهمت فى نجاح الموسم الصيفى.

ووجه الوزير بإستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة مصلحة الرى فيما يخص متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، وإستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري.

وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم، مع مواصلة مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين.

جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التي يبلغ طولها الإجمالي ١٥٤ كيلو متر، كما تضم المنطقة عدد من القرى و(٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.