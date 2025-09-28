ضبط محل زيوت سيارات بالإسكندرية لحيازته بضائع مجهولة المصدر

تمكنت مديرية تموين العجمى بالإسكندرية من ضبط محل زيوت سيارات لحيازته زيوت سيارات مجهولة المصدر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على تعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتحت إشراف المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

حيث قامت إدارة تموين العجمي، برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة، وبإشراف محمد الشافعي رئيس الرقابة، بشن حملات رقابية على المخابز البلدية والمحلات في نطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن ضبط محل لبيع زيوت السيارات، وذلك لقيامه بحيازة زيوت ومادة ماء بطارية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 100 عبوة زيت باور صاج سعة 1 لتر، 75 جركن بلاستيك زيت موتور سعة 4 لتر، 150 عبوة صاج زيت فرامل سعة 315 جرام، 125 عبوة زيت فرامل صاج سعة 200 جرام، 50 عبوة بلاستيك زيت باور سعة 700 جرام، بالإضافة إلى 175 عبوة معبأة لمادة بطارية بدون تاريخ إنتاج أو مدة صلاحية.

كما تم تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين آخرين لمخابز بلدية مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

