التحفظ على 5000 عبوة عصير بمصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية

تمكنت مديرية تموين العامرية بالإسكندرية من ضبط صاحب مصنع إنتاج وتعبئة عصائر بدون ترخيص (مصانع بير سلم).

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشن حملات على المصانع غير المرخصة والتى يطلق عليها مصانع بير السلم.



قامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط صاحب مصنع انتاج وتعبئة عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة ( بير سلم ) و باستخدام ألوان صناعية مشكوك فى التصريح باستخدامها فى إنتاج العصائر.

و تم التحفظ على ٥٠٠٠ عبوة عصير زنة العبوة واحد لتر باجمالى ٥٠٠٠ لتر عصير و٦ جوال سكر زنة الجوال ٥٠ كجم باجمالى ٣٠٠ كجم و٦٥٠٠ عبوة فارغة جاهزة للتعبئة.



وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.