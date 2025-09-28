الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 5000 عبوة عصير بمصنع بدون ترخيص فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تمكنت مديرية تموين العامرية بالإسكندرية من ضبط صاحب مصنع إنتاج وتعبئة عصائر بدون ترخيص (مصانع بير سلم).

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بشن حملات على المصانع غير المرخصة والتى يطلق عليها مصانع بير السلم.
      
قامت إدارة تموين العامرية برئاسة  حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسانين رئيس الرقابة بحملات  فى نطاق الإدارة.

 

والتى أسفرت عن ضبط صاحب مصنع انتاج وتعبئة عصائر بدون ترخيص من الجهات المختصة ( بير سلم )  و باستخدام ألوان صناعية مشكوك فى التصريح باستخدامها فى إنتاج العصائر.

 و تم التحفظ على ٥٠٠٠ عبوة عصير زنة العبوة واحد لتر باجمالى ٥٠٠٠ لتر عصير و٦ جوال سكر زنة الجوال ٥٠ كجم باجمالى ٣٠٠ كجم و٦٥٠٠ عبوة فارغة جاهزة للتعبئة.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تموين العامرية بالاسكندرية الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

التموين: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المنظومة التموينية ووصول الدعم لمستحقيه

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.2 مليار دولار

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

زيادة أسعار البنزين، تعرف على موعد لجنة الانعقاد وحجم الزيادة المتوقعة

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

شيكو بانزا وخوان بيزيرا يظهران بـ"لوك جديد" قبل القمة (صور)

شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads