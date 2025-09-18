قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة لشعب فلسطين: نعتذر لكم لأننا عجزنا عن إنقاذ أطفالكم ونعتذر لكم لأننا فشلنا في حماية نسائكم.



مندوب الجزائر لشعب فلسطين: نعتذر لكم لأننا عجزنا عن إنقاذ أطفالكم وحماية نسائكم

وأضاف مندوب الجزائر: سامحونا لأننا لم نتمكن من حماية صحفييكم وسامحونا لأننا لم نتمكن من وقف المجاعة.

وفشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد الفيتو الأمريكي.

وقالت مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة.

الدنمارك: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة

وأضافت المندوبة الدنماركية: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة و على إسرائيل رفع القيود المفروضة على مساعدات غزة.

وتابعت: مشروع القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وندعم العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزة.

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.

