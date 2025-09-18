الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مندوب الجزائر لشعب فلسطين: نعتذر لكم لأننا عجزنا عن إنقاذ أطفالكم وحماية نسائكم

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

 قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة لشعب فلسطين: نعتذر لكم لأننا عجزنا عن إنقاذ أطفالكم ونعتذر لكم لأننا فشلنا في حماية نسائكم.


مندوب الجزائر لشعب فلسطين: نعتذر لكم لأننا عجزنا عن إنقاذ أطفالكم وحماية نسائكم

وأضاف مندوب الجزائر: سامحونا لأننا لم نتمكن من حماية صحفييكم وسامحونا لأننا لم نتمكن من وقف المجاعة.

وفشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، في تبني مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة بعد الفيتو الأمريكي.

وقالت  مندوبة الدنمارك لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إن إسرائيل توسع عمليتها العسكرية في غزة.

الدنمارك:  يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة

وأضافت المندوبة الدنماركية: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في غزة و على إسرائيل رفع القيود المفروضة على مساعدات غزة.

وتابعت:  مشروع القرار يهدف إلى تخفيف المعاناة في غزة وندعم العاملين في المجالين الإنساني والطبي بغزة. 

وفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، زاعما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال في أكبر معاقلها بمدينة غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزائر فلسطين غزة

مواد متعلقة

تقارير بريطانية: لندن تستعد للاعتراف بدولة فلسطين عقب زيارة ترامب

التايمز: بريطانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين في ختام زيارة ترامب نهاية الأسبوع

الأكثر قراءة

محمود محيي الدين يعلق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن انتهاء برنامج صندوق النقد

شوط أول سلبي بين مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، راشفورد يحرز هدف برشلونة الأول أمام نيوكاسل

بعد حفلات الرقص الخليعة، غرامة 60 ألف جنيه على مستأجري شاطئ النخيل

كهرباء الإسماعيلية يحقق أول فوز في تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الاتحاد

أقوله يا إيمو مايردش أقوله يا زيزو مايردش، شاهد هتافات ساخرة من جماهير الزمالك لنجمي الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز

بعد أزمة التلاعب بالرغبات، قبول الطالبة عائشة أحمد رسميًا بكلية الطب

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر الفراخ اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس بالصاغة

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بخيانة من شخص مقرب

أمين الفتوى يوضح أدعية فك الكرب والهموم (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لقاء سيدنا موسى بـ"شعيب" وابنتيه ونجاته من القوم الظالمين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads