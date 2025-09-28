أكسيوس: لقاء مرتقب بين نتنياهو وويتكوف وكوشنر بشأن غزة

نقل موقع أكسيوس عن مصدر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم في نيويورك المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لسد الخلافات بين إسرائيل وواشنطن بشأن خطة غزة.

لقاء مرتقب بين نتنياهو وويتكوف وكوشنر بشأن غزة

ومن جهتها، نقلت صحيفة هآرتس عن مقرب من نتنياهو قوله: إن مسألة رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تدخل السلطة الفلسطينية في غزة ستطرح خلال لقائه مع ترامب.

وقالت الصحيفة: إن نتنياهو وفريقه يدرسون حلا يسمح بوجود فلسطيني في غزة لا تكون السلطة مسئولة عنه.

