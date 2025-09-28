نائب الرئيس الأمريكي: محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن ترامب يريد أن تبقى غزة والضفة تحت قيادة سكانهما.



محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: نريد جلب المساعدات الإنسانية إلى غزة لصالح الأبرياء الكثر في القطاع.

واستطرد: المحادثات المعقدة بشأن غزة مستمرة منذ يومين بمشاركة إسرائيلية.



وأكد نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: تفاؤل الرئيس ترامب بشأن محادثات غزة مبرر.

وأردف جي دي فانس: نريد ألا تشكل الحركة تهديدا إرهابيا لدولة إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.