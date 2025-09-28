الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

نائب الرئيس الأمريكي: محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة

جي دي فانس
جي دي فانس

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن ترامب يريد أن تبقى غزة والضفة تحت قيادة سكانهما.
 

محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: محادثات معقدة تجرى حاليا بشأن غزة.

وتابع نائب الرئيس الأمريكي: نريد جلب المساعدات الإنسانية إلى غزة لصالح الأبرياء الكثر في القطاع.

واستطرد: المحادثات المعقدة بشأن غزة مستمرة منذ يومين بمشاركة إسرائيلية.
 

وأكد نائب الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز: تفاؤل الرئيس ترامب بشأن محادثات غزة مبرر.
وأردف جي دي فانس: نريد ألا تشكل الحركة تهديدا إرهابيا لدولة إسرائيل.

غزة ترامب المساعدات الإنسانية إلى غزة

