السكك الحديدية تشغل الرحلة رقم 20 لنقل السودانيين لوطنهم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، عن تشغيل الرحلة رقم 20 لنقل الأشقاء السودانيين، في إطار مبادرة العودة الطوعية، وذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم السودانيين العائدين إلى وطنهم.

وجاء هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حيث قامت الهيئة صباح اليوم بتسيير الرحلة الجديدة التي تأتي ضمن سلسلة من القطارات المخصصة لهذه المبادرة الإنسانية.

وبذلك، يصل إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم حتى الآن عبر هذه المبادرة إلى نحو 19,069 راكبًا، مما يعكس حرص مصر على تقديم الدعم الكامل لشقيقاتها وشقيقها في السودان.

هذا ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.

