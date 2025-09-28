كلية الطب جامعة الإسكندرية تحتفل بمرور 20 عامًا على إنشاء الشعبة الفرنسية وتخريج 12 دفعة

نظمت كلية الطب بجامعة الإسكندرية، احتفالية بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنشاء الشعبة الفرنسية وتخريج 12 دفعة من طلابها، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى.

حضر الاحتفالية الدكتور تامر عبد الله، القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة إيمان يوسف، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء جامعة الإسكندرية السابقين، ومنسقو البرنامج، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور تامر عبد الله أن الاحتفالية تعكس شعور الكلية بالفخر والاعتزاز بإنشاء أول شعبة فرنسية للطب فى مصر، وما حققته من إنجازات أكاديمية على مدار عقدين، مشيرًا إلى دورها في تعزيز التعاون الدولي مع دول حوض النيل الناطقة بالفرنسية عبر المنح الدراسية التي تقدمها مصر، فضلًا عن جذب الطلاب الوافدين الناطقين بالفرنسية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان يوسف أن الكلية تسعى إلى تجديد وتفعيل اتفاقيات التعاون مع جامعات فرنسية كبرى مثل ليون وتولوز ومارسيليا ونيس، بهدف تطوير مهارات طلاب الشعبة ونقل الخبرات الأكاديمية، وأضافت أن الشعبة الفرنسية أسهمت في تخريج أطباء متميزين داخل مصر وخارجها، كما التحق عدد من خريجيها بهيئة التدريس بالكلية.

واختتمت الفعاليات بتكريم المؤسسين والرواد بمنحهم الدروع التذكارية تقديرًا لعطائهم وإسهاماتهم على مدار عشرين عامًا.

