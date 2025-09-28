رئيسة القومي للمرأة من الدقهلية: المجتمع كله شريك في صناعة وعي عام يحمي الأسرة

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة " معًا بالوعي نحميها " بالدقهلية، برعاية إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأُقيمت الفعاليات بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، والتي تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعدد من الفقرات الفنية والوطنية لطلاب مدارس الفردوس التجريبية بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، والدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية، وعدد من وكلاء الوزارة، ونخبة من سيدات وفتيات الدقهلية.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح "المحافظ " ورئيسة المجلس القومي للمرأة معرض أعلام ورموز الدقهلية من المرأة الذي يبرز إسهامات سيدات الدقهلية في مختلف المجالات.

خطَّ الدفاع الأول عن الأسرة والمجتمع ومصر

وخلال كلمته، قال "مرزوق" أقف اليوم سعيدًا وفخورًا بهذه الاحتفالية الوطنية التي تضع الوعي في مكانه الصحيح؛ خطَّ الدفاع الأول عن الأسرة والمجتمع ومصر، مؤكدًا علي أن المرأة هي عمود الأسرة المصرية " إذا أعددتِها أعددتِ شعبًا كاملًا يصون الوطن ".

الوعي يبدأ من كلمة تُكتب وصورة تُنشر ورسالة تُعاد

ووجه " المحافظ " رسائل مباشرة للمرأة الدقهلاويه ( الوعي يبدأ من كلمة تُكتب وصورة تُنشر ورسالة تُعاد - كل مشاركة تَفرِق وكل كلمة مسؤولة - تحقّقي قبل النشر، فالمعلومة المغلوطة قد تجرح سمعة وتُشعل فتنة وتهدم ثقة بُنيت لسنين ).

وأكد " المحافظ " علي أن المبادرة لن تبقى شعارًا، بل ستتحول إلى ممارسات يومية ( احترام القانون، حماية المال العام، صون البيئة، وضع القمامة في أماكنها، الرحمة بالكبير والصغير، ومقاومة الشائعات ).

وشدد " مرزوق " قائلًا: مصر قوية وعظيمة بأبنائها، وفي المقدمة المرأة التي تُنجب وتُربّي جنودًا يصونون مقدّرات هذا الوطن، ومحاربة الشائعات واجب وطني لأنها تستهدف أمن واستقرار مصر.

وأعلن " المحافظ " عن خطة عمل تنفيذية بالمحافظة لدعم المبادرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تشمل ( حملات توعوية شهرية في القرى والمدن لشرح رسائل "معًا بالوعي نحميها " ومهارات التحقق من الأخبار - وقوافل مشتركة مدارس /جامعات/مراكز شباب للتثقيف الصحي والإسعافات الأولية والوقاية من التنمر والعنف الأسري - خط تواصل مجتمعي مع المجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم القانوني والنفسي وتوثيق التجارب الملهمة ونشرها قدوات حيّة ).

كم قال اللواء طارق مرزوق سنصل برسائل المبادرة إلى كل بيت، والي كل بنت وولد، مخاطبا المرأة والشباب " الوعي سلاحُك ومعركتُك للتغيير ".

الوعيُ هو مفتاح المستقبل الأفضل لكِ ولأسرتكِ

واختتم محافظ الدقهلية رسائله إلى سيدات وفتيات المحافظة: ( سوق العمل يحتاج إليكم - جهِزه نفسَكم، شاركوا، وانجحوا، احموا عقولكم من الشائعات، وحقوقكم بالقانون، وأحلامكم بالعلم والعمل ) مؤكدًا علي أن الوعيُ هو مفتاح المستقبل الأفضل لكِ ولأسرتكِ، ومصر ستتقدم بسواعد أبنائها ورموزها، وستظل منصورة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدقهلية أرضٌ عريقة تزخر بالعلم والعمل

ومن جهتها، أعربت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة عن سعادتها البالغة بالتواجد على أرض الدقهلية، قائلة: ( الدقهلية أرضٌ عريقة تزخر بالعلم والعمل والعطاء، ونساؤها رفعن اسم المحافظة عاليًا في سجل مصر ).

وقالت " رئيسة المجلس القومي للمرأة" نُثمّن دعم محافظ الدقهليه الكامل للمبادرة، والتكامل مع الأجهزة التنفيذية؛ فالمجتمع كله شريك في صناعة وعي عام يحمي الأسرة ويعزّز قيم المواطنة.

مبادرة "معًا بالوعي نحميها " تبني عقلًا ناقدًا وأسرة متماسكة

وأكدت " أمل عمار " علي أن مبادرة "معًا بالوعي نحميها " تبني عقلًا ناقدًا وأسرة متماسكة، وتُحصّن المجتمع من الشائعات والعنف والتنمر والابتزاز الإلكتروني.

وقامت الدكتوره أمينة شلبي باستعراض اهداف ورسائل الحملة والخطوات التنفيذية التي سيتم تنفيذها من خلال التعاون والشراكة مع مديريات الخدمات.

رئيسة القومي للمرأة تفقد متحف اعلام ورموز الدقهليه

وفي نهاية الزيارة اصطحب " محافظ الدقهلية" رئيسة المجلس القومي للمرأة والوفد المرافق لها لتفقد متحف اعلام ورموز الدقهليه والذين ابدوا سعادتهم الغامرة بوجود معظم أعلام ورموز مصر من الدقهليه في شتي المجالات الدينية والفنية والأدبية وغيرها.

