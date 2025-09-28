الأحد 28 سبتمبر 2025
تأييد حبس مروة ابنة مبارك المزعومة في سب وقذف وفاء عامر

أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، الحكم الصادر ضد  “مروة يسري “، الشهيرة بـ ”ابنة مبارك المزعومة”، بحبسها عامين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهمة سب وقذف الفنانة وفاء عامر وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

وكانت المتهمة مروة يسري قد حضرت من محبسها واستمعت لوقائع الجلسة وسط حراسة مشددة، وطلبت هيئة دفاعها الجديدة برئاسة محمود النقيب  بالبراءة في وقائع القضية.

 

كانت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى، عاقبت المتهمة الشهيرة بـ"ابنه مبارك" بالحكم السابق ذكره.

 

 


كانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت عملها مع المتهمة التى "تدعي انتسابها لعائلة الرئيس الراحل حسني مبارك ونشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

فى وقت سابق،  أعلنت وزارة الداخلية، أنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد المتهمة لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج"، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الادعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

