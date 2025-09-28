البنك المركزي العراقي: لدينا احتياطيات أجنبية قادرة على الدفاع عن سعر الصرف

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم الأحد، أن بلاده تشهد أقل معدلات تضخم عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنها تمتلك احتياطيات أجنبية مريحة قادرة على الدفاع عن سعر الصرف.

ملتقى «العراق للاستثمار»

وفي كلمة خلال ملتقى «العراق للاستثمار»، أكد العلاق وجود بيئة سليمة للاستثمار بعد النجاح الكبير في السياسة النقدية، معتبرًا أن: «المرحلة الحالية في العراق تتسم بالاستقرار والإصلاح والانفتاح على الاستثمار».

السيطرة على التضخم في العراق

كما بين أن البنك المركزي يشكل شرطا من شروط تحقيق هذا الاستقرار عبر سياساته النقدية، والمالية، والسيطرة على التضخم، إلى جانب دعم وتحفيز المبادرات الاقتصادية المختلفة، والإحاطة بمتطلبات الواقع، وتمكين القطاع الخاص من ممارسة عمله في بيئة مناسبة.

عوامل الاستقرار المالي في العراق

في السياق ذاته، رأى العلاق أن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي جاء نتيجة عوامل متعددة منها السياسات اليومية التي ينتهجها «المركزي» في مواجهة التطورات والتحديات، والإدارة الرشيدة للاحتياطيات المالية، وطريقة إدارة القطاع المصرفي ككل.

لفت إلى أن من أبرز مؤشرات نجاح السياسة النقدية وخلق بيئة سليمة للاستثمار هي السيطرة على معدلات التضخم، مشددا على أن الاستقرار العام للأسعار يشكل قاعدة مهمة لعمل القطاع الخاص والمستثمرين.

ذكر أن «المركزي» يمنح هذا الملف أولوية قصوى من خلال متابعة دقيقة لضمان الاستقرار العام للأسعار.

