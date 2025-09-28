دخول قافلة مساعدات سعودية إلى غزة من معبر رفح

عبرت اليوم الأحد قافلة مساعدات إنسانية من محيط معبر رفح البري متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، سيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، محملة بسلال غذائية وحليب أطفال، تمهيدًا لتوزيعها على المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.



عبور قافلة مساعدات سعودية عبر معبر رفح لغزة

وتأتي هذه المساعدات المتواصلة في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة التي يشهدها القطاع

كان معبر رفح البري عبرت من خلاله اليوم القافلة 42 التابعة للهلال الأحمر المصري والتي تحمل مواد غذائية وإيوائية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

