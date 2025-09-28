«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

فجر تسريب صوتي حديث منسوب للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ يتحدث بوضوح عن طبيعة المأزق الذي عاشته مصر بعد هزيمة 1967 وخلال حرب الاستنزاف ضد إسرائيل.

وكشف ناصر عن طبيعة الخلافات العميقة مع بعض الدول العربية التي اكتفت بالدعوة للتصعيد، بينما تركت مصر تتحمل العبء العسكري والسياسي وحدها، وللمفارقة تظهر من نفس البلدان حاليا أصوات تريد الزج بمصر للدخول في مواجهة عسكرية بنفس الشعارات القديمة.

أزمة مصر على خط النار

التسريب يبرز لهجة صريحة لعبد الناصر، وهو يصف حال مصر بأنها على «خط النار» مباشرة مع إسرائيل، في وقت كانت فيه بقية الدول العربية بعيدة جغرافيًا عن المواجهة، وأكد ناصر أن ميزانية القوات المسلحة قفزت من 160 مليون جنيه عام 1967 إلى أكثر من 553 مليونًا، على حساب خطط التنمية الداخلية، بينما لم يتلقَ الدعم العربي الموعود سوى من بعض الأطراف بشكل محدود.

وتطرق التسجيل إلى الخلاف مع الجزائر على خلفية تصريحات للرئيس هواري بومدين وانتقادات إعلامية وجهتها صحف جزائرية لمصر، إضافة إلى الجدل الذي أثاره قبول القاهرة بمبادرة روجرز لوقف إطلاق النار، والتي اعتبرها عبد الناصر خطوة اضطرارية لتقليل الخسائر وحماية الجبهة، بينما واصل بعض القادة العرب المزايدة برفضها دون أن يطلقوا رصاصة واحدة منذ 1967.

خفايا ضغوط العرب على مصر

ويوضح التسريب العلاقات المتشابكة داخل المنطقة، فالدعم المصري للثورة الجزائرية كان يسبق الجميع، كما أرسلت مصر قوات لمساندة ليبيا بعد الثورة. يقول ناصر: «مع ذلك لم تتوقف الاتهامات الجزائرية بأن تحركات مصر تهدد التوازن في المغرب العربي» ما يعكس حجم الانقسامات العربية التي استغلتها إسرائيل لتوجيه تركيزها الأساسي ضد مصر.

ويبقى هذا التسريب وثيقة مهمة في أيام صعبة، ويكشف أن معركة مصر مع إسرائيل لم تكن فقط عسكرية على الضفة الشرقية للقناة، بل كانت سياسية أيضًا داخل الصف العربي، حيث تداخلت الحسابات الوطنية مع الشعارات الجوفاء، لينتهي الأمر بمصر في مواجهة مباشرة، بينما اكتفى الآخرون بالخطابة والدعوات من بعيد، وهو ما تدركه القيادة الحالية جيدا، لذا ترفض محاولات التسخين للزج بمصر في مواجهات شبيهة، ويعيد التاريخ نفسه.

