حجز شاب وفتاة بتهمة ترك طفلهما أمام مسجد بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحجز شاب وفتاة، 34 ساعة على ذمة التحريات، لاتهامهما بترك طفلهما أمام مسجد بمدينة 6 أكتوبر، بعد إنجابه بطريقة غير شرعية. 

العثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بالعثور على طفل حديث الولادة أمام مسجد في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، توصل رجال المباحث لهوية شاب وفتاة وراء ترك الطفل بمكان العثور عليه.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، واعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، نتيجة إنجاب الطفل إثر علاقة غير شرعية، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق، بعد اعتراف المتهمين بالتخلص من الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بينهما. 

 

