الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

نيسان تخفض أسعار الشاحنات بالسوق المصري

سيارات
سيارات

انخفضت أسعار سيارات نيسان، في السوق المحلي خاصة شاحنة البيك أب نيسان نافارا، لتتماشى مع مختلف متطلبات السوق المصري.

أسعار سيارات نيسان نافارا Navara 2025

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات نيسان نافارا محليا خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر وهي:

-نقل كابينة مفردة: مليون و335 ألف جنيه بدلا من مليون و400 ألف جنيه.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة XE مانيوال: 3 ملايين و775 ألف جنيه بدلًا من 4 ملايين و325 ألف جنيه.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة SE أوتوماتيك: 4 ملايين و725 ألف جنيه.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة LE مانيوال: 4 ملايين و375 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و375 ألف جنيه.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة LE أوتوماتيك: 5 ملايين و175 ألف جنيه بدلًا من 5 ملايين و825 ألف جنيه.
 

اسعار سيارات نيسان نافارا Navara 2025 بالمنطقة الحرة:

- نقل كابينة مفردة: 19,500 دولار.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة XEمانيوال: 17,120 دولار بدلًا من 22,000 دولار.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة SEأوتوماتيك: 24,000 دولار
- نقل كابينة مزدوجة الفئة LEمانيوال: 21,920 دولار بدلًا من 27,000 دولار.
- نقل كابينة مزدوجة الفئة LEأوتوماتيك: 24,080 دولار بدلًا من 29,250 دولار.

اسعار سيارات احتياجات الوكيل المحلي للعلامة التجارية الوكيل المحلي للعلامة التجارية نيسان خلال الاسبوع الاخير شاحنة البيك اب سيارات نيسان

الجريدة الرسمية
