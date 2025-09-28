الأحد 28 سبتمبر 2025
المعاهد الأزهرية تطلق تطبيق "القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف"

القارئ الإلكتروني
القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف

أطلق قطاع  المعاهد الأزهرية تطبيقًا إلكترونيًّا جديدًا بعنوان "القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف"، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف  الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، في إطار توجه الأزهر نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتعليمه.

 المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق "القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف"

وتولى إعداد هذا المشروع فريقٌ متخصص من قطاع المعاهد الأزهرية في مجال البرمجة، حيث قام بتصميم وتطوير التطبيق خصيصًا لتيسير القراءة الصحيحة للقرآن الكريم للطلاب والمعلمين على حدٍّ سواء.

كما قامت الإدارة العامة لشئون القرآن بـالمراجعة الفنية للتطبيق، لضمان دقة التلاوة وسلامة المحتوى ومطابقته لأحكام التجويد والضبط القرآني الصحيح.

تطبيق "القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف"

ويُعَدّ التطبيق أداة تعليمية فعّالة تُسهِم في دعم عملية تعليم القرآن الكريم داخل المعاهد الأزهرية وخارجها، من خلال توفير تلاوة صحيحة وواضحة للمصحف الشريف.

والتطبيق متاح حاليًا على متجر Google Play، ويمكن للطلاب والمعلمين تحميله والاستفادة من مزاياه بكل سهولة.

ويأتي هذا المشروع في إطار حرص الأزهر الشريف على تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم الديني، بما يُسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة وتيسير حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.

