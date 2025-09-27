السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

شعار الأهلي
شعار الأهلي

تقدم حسن طنطاوي عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي صباح اليوم، بأوراق ترشحه على منصب العضوية في انتخابات الأهلي القادمة التي تقام يوم ٣١ أكتوبر الجاري بعد فتح باب الترشح صباح اليوم وحتى الجمعة المقبل.   

كما استقر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على ضم ثلاث وجوه جديدة إلى قائمته الانتخابية المقبلة، حيث قالت مصادر إن الخطيب سيقوم بضم أحمد حسام عوض وأحمد أمين وإبراهيم العامري فاروق حيث سيكون الأخير على مقعد العضوية تحت السن.   

وقالت مصادر داخل النادي الأهلي إن محمود الخطيب استقر على خوض انتخابات النادي المقبلة والتراجع عن قراره السابق بعدم الترشح. 

وأضافت المصادر ان: الخطيب انتهى من تحديد ملامح قائمته الانتخابية وسيتقدم معهم بأوراق الترشح في الـ ٤٨ ساعة الأخيرة قبل إغلاق باب استقبال أوراق المرشحين الجمعة القادم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي شعار الأهلي النادي الأهلي

مواد متعلقة

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية

موقف ثنائي الزمالك الأجنبي من المشاركة أمام الأهلي

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads