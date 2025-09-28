مصدر بالأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع جوميز

أكد مصدر داخل الأهلي ابتعاد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق والفتح السعودي الحالي عن ترشيحات قيادة الأهلي، مؤكدا أن المدرب البرتغالي بعيد تماما عن الأمر حتى حال إقالته من ناديه الحالي، حيث تتجه المفاوضات حاليا نحو الدنماركي توماس توماسبرج مدرب ميتلاند الدنماركي السابق.

اقترب الأهلي من التعاقد مع مدرب ميتلاند الدنماركي السابق توماس توماسبرج لقيادة الفريق الموسم الحالي ونستعرض في السطور التالية معلومات عن المدرب الدنماركي المرشح بقوة لقيادة الأهلي.

توماس توماسبيرج

توماس توماسبيرج.. لاعب وسط سابق ومدرب دنماركي من مواليد 1974، وواحد من الأسماء التي صنعت نجاحات كبيرة في الكرة الدنماركية.

أبرز إنجازاته

قاد راندزر للتتويج بكأس الدنمارك موسم 2020/ 2021.

مع ميتييلاند حقق لقب الدوري الدنماركي موسم 2023/ 2024.

طريقته التدريبية:

بيعتمد على خطط مرنة بين 4-3-3 و4-2-3-1.

أسلوبه قائم على الضغط العالي والتنظيم الدفاعي والتحول السريع للهجوم.

بيعتمد كتير على الأطراف والكرات العرضية كما أنه معروف باهتمامه بالشباب وبتطوير مستواهم بشكل كبير. حيث يتم تصنيفه مدرب عملي، واقعي.

ورغم نجاحه الكبير مع ميتييلاند، أعلن النادي في أغسطس 2025 عن انتهاء التعاقد مع توماسبيرج، في خطوة مفاجئة بعد تتويجه بالدوري، ليفتح الباب أمام تحد جديد في مسيرته التدريبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها غدا الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

