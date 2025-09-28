أستاذ أمراض جلدية يكشف أهم الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة (فيديو)

كشف الدكتور عمر عزام أستاذ الأمراض الجلدية بكلية طب قصر العيني، عن أهم الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة عند السيدات.

وأكد في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن أخطر الأخطاء الشائعة في العناية بالبشرة هو عدم الاعتماد على وجود تشخيص طبي لنوع البشرة، وما هو المناسب لها، مشيرا إلى أن الاعتماد على المنتجات والمستحضرات الموجودة على الإنترنت أو على مواقع التسوق هو أكبر خطأ تقع فيه السيدات، نظرا لأن تلك المنتجات مصنوعة للعامة وليست لنوع معين من البشرة، سواء الدهنية أو الجافة أو العادية أو المختلطة.

ولفت إلى أن الطب كله في العالم الآن يتجه للطب الشخصي، حيث أنه ليس هناك مريض مثل الآخر، ويجب ألا تكن وصفات العلاج متشابهة لكل المرضى، لأن كل مريض يختلف عن الآخر، في النوع أو الفئة العمرية، ونوع المرض ومدة تواجده، وإذا ما كان المريض يتناول ادوية معينة أولا، وأمور أخرى كثيرة.

وأضاف عزام، أن هناك فهما خاطئا لدى بعض السيدات حول الواقي من الشمس، حيث يعتقدون أنه يقدم الحماية المطلقة للبشرة من أشعة الشمس، في حين أنه عنصر مساعد فقط بنسبة 30 أو 40% فقط.

طرق وقاية البشرة من أشعة الشمس

وكشف عزام عن أن الوقاية الحقيقة للبشرة من أشعة الشمس تتمثل في ارتداء القبعة او الكاب أو استخدام الشمسية أو الابتعاد نهائيا عن الشمس، لافتا إلى أن هذا مثبت في كل المراجع العلمية.

وأكد أنه ليس معنى ذلك أن الواقي من الشمس غير نافع، لكن لا يجب الاعتماد عليه بشكل كامل لأنه عامل مساعد فقط، لذلك يجب الابتعاد عن أشعة الشمس العمودية في الفترة ما بين الظهر والعصر، بالإضافة إلى السيطرة الذهنية على فكرة الروتين اليومي.

وأوضح أن الروتين اليومي للبشرة أمر مهم جدا، لكن في حالة ما إذا كانت سليمة ولا تعاني من أي أمراض، فهو للعناية بالبشرة وليس لعلاج البشرة، لأن العلاج له أدوية مخصصة لذلك، ولا يصح أن يصبح الروتين اليومي هو العلاج لأنه عبارة عن مستحضرات شبه طبية تجميلية للحفاظ على الجلد السليم.

