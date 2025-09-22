الإثنين 22 سبتمبر 2025
جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية

 أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن توافر أماكن محدودة لطلاب شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية لعدد من كليات الجامعة.

 

وجاءت الأماكن الشاغرة بالجامعة في الكليات الآتية:

  • كليات القطاع الصحي:

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الطب البيطري

 

  • كليات قطاع الهندسة والعلوم الأساسية:

كلية الهندسة (برنامج هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة - برنامج هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية)

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

  • كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية:

كلية الأعمال

كلية السياسة والاقتصاد

كلية القانون

كلية التربية للطفولة المبكرة

واكدت الجامعة في بيان صادر عنها، أن التقديم لهذه الكليات يتم من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق للجامعة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر للطلاب المسجلين على الموقع وتسليم الملفات وسداد المصروفات يوم الأربعاء 24 سبتمبر.

علما بأنه سوف يتم لاحقًا الإعلان عن مرحلة ثانية للتنسيق في نفس الكليات للشهادات المعادلة.

