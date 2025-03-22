وزير الري يتابع أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي وصيانة خزان أسوان

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وأعمال الصيانة الجارية لخزان أسوان، وأعمال التطهيرات من الحشائش فى البحيرة الواقعة بين السد العالي وخزان أسوان.

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى

وأكد الدكتور سويلم أنه حريص على متابعة أعمال هيئة السد العالي وخزان أسوان، وأعمال صيانة خزان أسوان وبواباته للحفاظ علي سلامته الانشائية وضمان سلامة تشغليه والحفاظ على قيمته التاريخية، ومتابعة صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، ومتابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة بالسد، وصيانة خزان أسوان وبواباته كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0.

الجدير بالذكر أن خزان أسوان تم انشاؤه فى عام ١٩٠٢ واعقب ذلك تعليته مرتين فى عامى ١٩١٢ و١٩٢٦.

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