تصديري الصناعات الهندسية: صادرات القطاع سجلت زيادة واضحة في أوروبا

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025.

وقالت: إن صادرات القطاع سجلت زيادة واضحة في أوروبا (المملكة المتحدة، تركيا، سلوفاكيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، التشيك، إسبانيا، سلوفينيا)، والدول العربية (الإمارات، العراق، ليبيا، الجزائر، المغرب، لبنان، الأردن، الكويت، قطر، سوريا)، إضافة إلى أسواق في آسيا (أذربيجان، الصين، إندونيسيا)، وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، غانا، جنوب أفريقيا)، فضلًا عن السوق الأميركية.

وأشارت "حلمي" إلى استمرار جهود المجلس التصديري للصناعات الهندسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الهندسية المصرية، وزيادة القيمة المضافة في الصادرات، بما يسهم في تعزيز دور القطاع كأحد أهم محركات نمو الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.

