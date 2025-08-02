ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إن قائمة عملاء الراحل جيفري إبستين، المتهم بالاتجار بالقُصَّر واستغلالهم جنسيًّا، تضم شخصيات رفيعة المستوى من الحزب الديمقراطي الأمريكي ومموليهم.



وقال ماسك في تعليق على منشور عبر منصة "إكس" حول القائمة: "هناك أيضًا ديمقراطيون بارزون ومتبرعوهم في القائمة".

ع ذلك، صرحت وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في فبراير، أن "القائمة على مكتبها بانتظار المراجعة"، قبل أن توضح لاحقًا أنها كانت تشير إلى وثائق القضية وليس إلى قائمة عملاء.



وكان إبستين قد وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقاصرات لغرض الاستغلال الجنسي، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 40 عامًا سجنًا، إضافة إلى تهمة التآمر، التي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات.



وبحسب لائحة الاتهام، فقد مارس إبستين بين عامي 2002 و2005 علاقات جنسية مع عشرات الفتيات القاصرات، بعضهن لم يتجاوزن 14 عامًا، في منازله بولاية فلوريدا ونيويورك، ودفع لهن مئات الدولارات نقدًا، كما كلّف بعض الضحايا باستقطاب فتيات أخريات.



وفي يوليو 2019، قرر قاضٍ في مانهاتن إبقاء إبستين قيد التوقيف من دون كفالة. وبعد أسابيع، عُثر عليه في زنزانته شبه فاقد للوعي، ليتوفى لاحقًا.

وأظهرت التحقيقات أنه انتحر.

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