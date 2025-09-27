السبت 27 سبتمبر 2025
شاهد، غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة اليابان بمونديال الشباب

غرفة ملابس منتخب
غرفة ملابس منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب مصر، نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، صور من داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بمنتخب مصر للشباب، قبل ساعتين من انطلاق مباراته أمام منتخب اليابان في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها جمهورية تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

صور غرفة ملابس منتخب مصر

 

غرفة ملابس منتخب مصر للشباب، فيتو
غرفة ملابس منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب مصر للشباب يلعب ضمن المجموعة الأولى في مونديال الشباب، رفقة منتخبات تشيلي مستضيف البطولة ونيوزيلندا واليابان.

 

مباراة منتخب مصر أمام اليابان بمونديال الشباب

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لإعطاب الكمبيوتر الياباني، وحصد الثلاث نقاط في مباراته الافتتاحية في مونديال الشباب، لتعزيز فرصته في انتزاع بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي، وذلك قبل مواجهة منتخب تشيلي مستضيف البطولة في ختام دور المجموعات.

منتخب اليابان وصيف كاس آسيا، فيتو
منتخب اليابان وصيف كأس آسيا، فيتو

في المقابل، فإن منتخب اليابان ليس بالمنافس السهل، فقد تأهل لمونديال الشباب، بعدما احتل المركز الثاني في بطولة كأس آسيا خلف منتخب كوريا الجنوبية المتوج باللقب، ويطمح أبناء الساموراي لتحقيق الفوز سعيا للمنافسة على أحد بطاقات التأهل لدوري الستة عشر.

منتخب مصر منتخب مصر للشباب منتخب اليابان كاس العالم للشباب أسامة نبيه

