أسامة عرابي: غياب زيزو عن القمة غير مؤثر

أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق أن خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعاني من التراجع الواضح منذ المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "من وجهة نظري أن خط دفاع الأهلي ليس بالأداء المنتظر وسيواجه صعوبة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك في مباراة يوم الاثنين المقبل على الرغم من أن هذه المباريات لها طابع خاص ".

وواصل: "أحمد سيد زيزو لاعب محترف وكبير لكن غيابه عن فريق الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك لن يكون مؤثر فنيًا لأن الفريق يمتلك أكثر من بديل مميز في الوقت الحالي".

