وزير جيش الاحتلال يتفاخر: أبراج مدينة غزة سويت بالأرض

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت: إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى تحقيق جميع أهدافها.

أبراج مدينة غزة سويت بالأرض

وأضاف وزير جيش الاحتلال: سندمر غزة ونقضي على حماس إذا لم تفرج عن جميع الأسرى وتسلم سلاحها.. الجيش يزيد من حدة هجماته في غزة ويتقدم نحو مرحلة الحسم"

وتابع كاتس: " أبراج مدينة غزة سويت بالأرض وتم تدمير البنى التحتية للإرهاب"، زاعما أن أكثر من 750 ألفا من السكان أخلوا مدينة غزة جنوبًا رغم تهديدات حماس، وذلك علي حد قوله.

إسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة: "أقول للأسرى في غزة نحن لم ننساكم ولن نستسلم ولن ندخر جهدا حتى نعيدكم إلى دياركم".

وزعم نتنياهو قائلا: "أعدنا 207 رهائن لكن هناك 48 رهينة لا يزالون في أنفاق غزة بينهم 20 على قيد الحياة وبقايا حماس لا تزال موجودة في مدينة غزة ويجب أن ننهي المهمة بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "أقول لقادة حماس سلموا سلاحكم وأطلقوا سراح كل الأسرى وإن لم تفعلوا ذلك فإن إسرائيل ستطاردكم وإسرائيل ستسيطر على قطاع غزة وسيتم إنشاء سلطة مدنية فيه".

وادعى نتنياهو قائلا: "إسرائيل والولايات المتحدة تواجهان تهديدا مشتركا هو الإرهاب وحماس هي التي تسرق المساعدات للمدنيين ونحن من يقدم الغذاء لسكان غزة".

