خارج الحدود

91 شهيدا فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم إلى 91، بينهم 48 في مدينة غزة.

 

الخدمات بجنوب غزة مستنزفة والفلسطينيون ينامون في العراء

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن الغارات على الخيام والمنازل بمدينة غزة تسببت بخسائر بشرية ونزوح وتشريد.

وأضاف المكتب الأممي في بيان اليوم السبت: أغلب المرافق الصحية أغلقت أبوابها وتركت مئات الآلاف من دون رعاية صحية.

وتابع: الأوضاع في جنوب غزة مقلقة والناس ينامون بالعراء ويتجمعون في أماكن مكتظة والخدمات في جنوب غزة مستنزفة وتتجاوز طاقتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 44 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم السبت.

وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

أمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 58 بنيران  جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن 12 من الشهداء لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في مناطق وسط وجنوبي القطاع.

