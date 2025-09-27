حكم رادع ضد فران هتك عرض شقيقته القاصر وحاول قتل طفلها بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس "فران" بالسجن المؤبد بتهمة بمواقعة شقيقته القاصر وهتك عرضها عن طريق الإكراه تحت تهديد السلاح، والسجن 6 سنوات بتهمة الشروع في قتل طفل سفاح.

وجاء في منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة.

أولا؛ حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة "سيد.ع" بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول "مواقعة أنثى بغير رضاها ـ شقيقته ـ تحت تهديد السلاح"، والثاني عن تهمة هتك العرض، والرابع "إحراز سلاح أبيض سكين".



ثانيا؛ عاقبت المحكمة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات عن الاتهام الثالث وهو الشروع في قتل "طفل" سفاح ـ ناتج عن علاقته مع شقيقته عن طريق الإكراه.

وكشفت التحقيقات أن "سيد.ع"، الذي يعمل فران، في القضية رقم9354 لسنة 2025 جنايات العياط، والمقيدة برقم 3464 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، واقع شقيقته الطفلة "م"، كونها طفلة لم تبلغ الثمانية عشر من عمرها - بالقوة والتهديد وحال كونه من المتولين رعايتها ومن له سلطان عليها، فغلبته شهوته متحالفا مع الشيطان بأن امسكها عنوة وغل يدها وهددها بسكين، وجردها من ملابسها كرها وتعدى عليها فحملت منه سفاحا قاصدا اغتصابها، في منزلهما جنوبي مركز العياط بالجيزة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم هتك عرض شقيقته الطفلة التي لم تبلغ من العمر 18 عام، مستغلا حداثة سنه وحال كونه من المتولين رعايتها ومن له سلطان عليها، فغلبته شهوته بأن امسكها عنوة وتعدى عليها وهددها بسلاح أبيض "سكين"، كرها عنها قاصدًا هتك عرضها.

ذكرت أوراق الدعوى، أن النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة الشروع في قتل الطفل المجني عليه "رامي ع"، عمدا مع سبق الإصرار، وما أن ظفر به بعد ولادته حتى تركه بأحد الشوارع، والتي كادت أن تودي بحياته إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو العثور عليه من قبل أحد الأهالي وتسليمه للشرطة.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، أن نتيجة المعمل الطبي عينات الدم المأخوذه من الطفل المولود ـ المعثور عليه ـ تطابقت وراثيا مع العينة المأخوذة من المجني عليها الأم والمتهم الأب.

