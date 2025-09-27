ننشر التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (مستند)

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا وزاريا يحمل رقم 2009 بتاريخ، 25 سبتمبر 2025 بتجديد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسته.

تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ونص القرار الذي حصلت بوابة فيتو على نسخة منه، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2028 بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التعليم العالي.

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4764 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية.

• وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1181 لسنة 2023.

• وعلى ما عرضه الدكتور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

قرر:

مادة (1): يجدد تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاستنا وعضوية كل من:

أ.د. أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - عضوًا.

أ.د. أمين المجلس الأعلى للجامعات - عضوًا.

أ.د. المديرون التنفيذيون للمستشفيات الجامعية - أعضاء.

سبعة أعضاء من كليات القطاع الصحي وهم:

أ.د. عميد كلية الطب - جامعة القاهرة - عضوًا. أ.د. عميد كلية الطب - جامعة عين شمس - عضوًا. أ.د. عميد كلية الطب - جامعة أسيوط - عضوًا. أ.د. عميد كلية الطب - جامعة المنصورة - عضوًا. أ.د. عميد كلية الطب - جامعة الإسكندرية - عضوًا. أ.د. عميد كلية الطب - جامعة الزقازيق - عضوًا. أ.د. عميد المعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة - عضوًا. مادة (٢) على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.