إصابة 5 أشخاص في انهيار جدار منزل بقنا

قنا،فيتو
أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، إثر انهيار جدار منزل، في قرية العقب، مركز قوص، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بانهيار منزل غير مأهول بالسكان وأسفر عن مصابين في قرية العقب بدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة فوزى.ع.ب، 65 عامًا، وز.م.أ، مُسنة 70 سنة، ور.ف.ب، تبلغ من العمر 28 سنة، وس.ع.م، تبلغ من العمر 45 سنة، وأ.ف.ب، 25 سنة، من أسرة واحدة، انهار عليهم جدار منزل مهجور في قرية العقب.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

