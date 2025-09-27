السبت 27 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أمين عام حزب الله في ذكرى اغتيال نصر الله: لن نتخلى عن سلاح المقاومة

نعيم قاسم، فيتو
قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم اليوم السبت، في ذكرى اغتيال سلفه حسن نصر الله، إنهم "سيكونون حملة الأمانة، ولن يتخلوا عن سلاحهم".

 

ذكرى اغتيال حسن نصر الله

وذكر نعيم قاسم خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال حسن نصر الله: أقول لك باسمي واسم اخواني واسم هذا الجمهور وكل الجمهور الذين أحبوك إنا على العهد يا نصر الله.. تابعت من بعد غيابك ونهجك مستمر ونتابع ونكون حملة الأمانة إنا على العهد مستمرون وثابتون وحاضرون للشهادة.. لن نتخلى عن السلاح".

وأكد قاسم عن الحرب الإسرائيلية على لبنان: واجهنا حربا عالمية بالأداة الإسرائيلية وبالدعم الأمريكي والأوروبي.. ومستوى الحرب مستوى عال وكان الهدف هو إنهاء المقاومة على طريق "إسرائيل الكبرى" في كل المنطقة.

 

اعتداءات البيجر واللاسلكي وقادة الرضوان واغتيال السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين

وتابع: "لو حصلت اعتداءات البيجر واللاسلكي وقادة الرضوان واغتيال السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين مع ضرب القدرة في أي جيش لأي دولة أو مجموعة جيوش لكانت سقطت لكننا استعدنا المبادرة، واستمررنا في المعركة والميدان وكان الإخوة يتابعون قضايا النزوح ومعركة "أولي البأس" أوقفت هذه الاندفاعة لجيش العدو".

واستكمل نعيم قاسم: "استطعنا بحمد الله تعالى أن ننهي هدف العدو بإنهاء المقاومة، وإسرائيل استمرت بعدوانها ودعمتها أمريكا واستخدمت أمريكا كل الضغوط السياسية لتحقيق أهداف إسرائيل بالسياسة بعد أن فشلت بالعسكر".

