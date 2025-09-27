الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد برايتون بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة التي تجري على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف تشيلسي في مرمى برايتون الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة 24.

ترتيب تشيلسي وبرايتون قبل مباراة اليوم

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وكان الفريقان قد تبادلا الانتصارات في الموسم الماضي، حيث فاز تشيلسي في لقاء الذهاب على أرضه بنتيجة (4-2)، قبل أن يسقط خارج ملعبه في الإياب بثلاثية نظيفة.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون

سانشيز – جيمس – شالوباه – هاتو – كوكوريلا – سانتوس – كايسيدو – إستيفاو – إنزو – نيتو – بيدرو.

تشكيل برايتون أمام تشيلسي

فيربروجن – دانك – فان هيكي – جيورجينيو – مينتيه – باليبا – ميتوما – كاديوجلو – جوميز – عياري – فيلتمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.