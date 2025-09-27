السبت 27 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد برايتون بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة التي تجري على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف تشيلسي في مرمى برايتون الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز في الدقيقة 24.

ترتيب تشيلسي وبرايتون قبل مباراة اليوم

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.

وكان الفريقان قد تبادلا الانتصارات في الموسم الماضي، حيث فاز تشيلسي في لقاء الذهاب على أرضه بنتيجة (4-2)، قبل أن يسقط خارج ملعبه في الإياب بثلاثية نظيفة.

تشكيل تشيلسي ضد برايتون 

سانشيز – جيمس – شالوباه – هاتو – كوكوريلا – سانتوس – كايسيدو – إستيفاو – إنزو – نيتو – بيدرو.

تشكيل برايتون أمام تشيلسي 

فيربروجن – دانك – فان هيكي – جيورجينيو – مينتيه – باليبا – ميتوما – كاديوجلو – جوميز – عياري – فيلتمان.

 

