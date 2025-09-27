أميرة الشريف: شخصية "ورد" بحكاية “الوكيل” مختلفة.. والأعمال القصيرة قادرة على إيصال الرسالة للمشاهدين

أكدت الفنانة الشابة أميرة الشريف أنها ترشحت لشخصية “ورد” ضمن حكاية الوكيل لمسلسل ما تراه ليس كما يبدو من خلال الشركة المنتجة، موضحة ان الدور مختلف تمامًا من حيث الأسلوب والشكل والملابس، وقد استعددت له بتفاصيل دقيقة، إضافة إلى التركيبة الداخلية للشخصية وتاريخها النفسي، وأكدت أنها لم تقترب لمثل هذه الشخصية من قبل.

وقالت: قابلت في حياتي نماذج حقيقية مثل شخصية ورد، ولكنى لم أقدم الشخصية مثلما في الحقيقة بالضبط، واشتغلت عليها وقدمت أفضل ما فيها كي تخرج للجمهور بشكل مناسب.

وأكدت أنه ليس من الصواب أن نسير وراء السوشيال ميديا دون أن نفهم الأبعاد الحقيقية. الأمر ذاته ينطبق على الوكالات، فلا بد أن نعي ما الذي يمكن أن يضرنا، "ورد" تمثل نموذجًا لفتيات كثيرات يحلمن بالحرية والسفر والمال، لكنهن ينجرفن أحيانًا وراء أمور غامضة تنتهي بهن إلى أذى كبير.

وأوضحت أن الجمهور لم يعد يرغب في متابعة 30 أو 60 حلقة، حتى الـ15 حلقة باتت طويلة بالنسبة له، خمس حلقات فقط قادرة على توصيل الفكرة والرسالة بشكل مكثف وسريع، مما يشجع الجمهور على المتابعة.

وقالت: كنت مرعوبة من تقديم هذه الشخصية، لا الخوض في التفاصيل الداخلية وإحساسها العميق، ولكن كنت متخوفة من ألا أستطيع إيصال رؤيتي أو تقديم الشخصية بالشكل المطلوب، رغم أنني أحببت الدور جدًا واستعددت له كثيرًا.

وتابعت: نجاح الحكايات السابقة كان يصعب الأمر علي الحكايات القادمة، لأن كل عمل أبطاله يريدون أن يخرجوا به علي أكمل وجه، وبالفعل كنا نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، وكل حكاية حققت صدى واسعًا، والناس باتت تنتظر الحكاية التالية بحماس، وهذا يضعنا تحت ضغط كبير حتى ننجح مثلهم وربما أكثر.

وأضافت: شعرت أن "ورد" كأنها خرجت من تطبيق "تيك توك"، فهي شخصية قريبة جدًا من الواقع الافتراضي الذي نراه هناك، وهناك الكثير من الفتيات يشبهنها بالفعل، متابعة، هناك نماذج كثيرة قريبة جدًا من "ورد"، وربما شخصيات بعينها تشبهها كثيرًا، لكنني أفضل ألا أذكر أسماء.

