بسنت النبراوي: البطولة الجماعية منحت حكاية "الوكيل" تميزا وأصعب مشهد كان القتل

فنانة شابة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها من خلال مشاركتها في حكاية “الوكيل” ضمن أحداث ”ماتراه ليس كما يبدو" التي قدمتها مع الفنان محمد طعيمة، إنها الفنانة بسنت النبراوي، التي كشفت خلال حوارها مع “فيتو” عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصوير العمل، مقارنة بكل الأدوار التي قدمتها من قبل.

كيف كانت ردود الأفعال حول حكاية الوكيل في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو؟

ردود الأفعال على القصة أسعدتني كثيرًا، فكل مافيها كان مختلفا، وكنت سعيدة للغاية بهذه التجربة، الدور مختلف تمامًا عن أي شخصية قدمتها من قبل.

هل التحضير للشخصية كان به صعوبات ؟

بالتأكيد، أنا قضيت فترة كبيرة في التحضير للشخصية والتعديل على الدور حتى يكون مناسبا، وحاولت أن أتصورها فتاة قادمة من الأقاليم، تحمل لكنة ريفية بسيطة ولكن ليست بالطابع التقليدي القوي.

سيدة تشعل "التيك توك" هل كان أمامك نماذج لتقديم هذه الشخصية؟

بطبعي متابعة للتيك توك، ووجدت مثل الشخصية كثيرًا، فاستلهمت الشخصية، ووضعت عليها إضافات كثيرة كي تخرج للجمهور بهذا الشكل.

ما رأيكِ في فكرة المسلسل نفسه "ما تراه ليس كما يبدو"؟

الفكرة شدتني للغاية، النص واقعي وقيم جدًا، ويتناول قضايا موجودة في حياتنا اليومية، خاصة ما يتعلق بعالم "التيك توك"، شعرت أننا نعرض شيئًا حقيقيًا وملموسًا من الواقع.

هل شعرتِ أن نجاح الحكايات السابقة في المسلسل شكّل ضغطًا عليكم في "حكاية الوكيل"؟

على العكس، لم يكن ضغطًا بقدر ما كان دافعًا وحافزًا، نجاح الحكايات السابقة شجعنا أن نبذل مجهودًا أكبر لإثبات أنفسنا والمساهمة في استمرار نجاح المسلسل.

فكرة البطولة الجماعية في "حكاية الوكيل".. كيف ترين تأثيرها؟

أراها ميزة كبيرة، البطولة الجماعية تجعل كل ممثل يكمل الآخر، بحيث يساهم الجميع في نجاح العمل ككل، وقد ظهر ذلك بوضوح في طريقة تناولنا لعالم "التيك توك" الذي كشفناه بصدق.

ما هو أصعب مشهد قمتي بتقديمه؟

أصعب مشهد كان مشهد القتل في الحلقة الثالثة أو الرابعة تقريبًا، كانت المرة الأولى التي أؤدي فيها مشهد أكشن يتضمن ضربًا وخنقًا، وكان الأمر تحديًا كبيرًا بالنسبة لي.

بعيدًا عن "حكاية الوكيل"، ما جديدكِ خلال الفترة القادمة؟

لدي برنامج "يا خيبتك" الذي من المقرر أن يعود قريبًا بإنتاج جديد، كان البرنامج في البداية يُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة سيُقدم بشكل أوسع، كما أن هناك احتمالًا كبيرًا لعودة برنامجي على قناة السومرية العراقية قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.