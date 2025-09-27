غدا، جامعة المنصورة تنظم المؤتمر الدولي الـ 13 لكلية الطب البيطري

تستعد جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين المصرية، لإطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العلمي الثالث عشر لكلية الطب البيطري خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري بمدينة رأس البر، تحت عنوان "تطوير الطب البيطري من خلال الذكاء الاصطناعي: الاتجاهات الناشئة والفرص المستقبلية"، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مناقشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في تشخيص الأمراض

تشهد فعاليات المؤتمر مشاركة ممثلين من جامعة الدول العربية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، كما يجمع المؤتمر نخبة من عمداء كليات الطب البيطري ونقباء الأطباء البيطريين من مختلف الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين من جامعات عالمية مرموقة، لمناقشة أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية في تشخيص الأمراض، وتحسين الثروة الحيوانية، وتعزيز مفهوم "الصحة الواحدة" الذي يربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

تعزيز مكانة مصر الأكاديمية

وقال الدكتور شريف خاطر إن انعقاد هذا المؤتمر يجسد الدور الريادي لجامعة المنصورة على الساحتين العربية والدولية، ويعزز استراتيجيتها الهادفة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مكانة مصر الأكاديمية عربيًا وإقليميًا وعالميًا، كما يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة باختياره الذكاء الاصطناعي محورًا رئيسيًا للنقاش، باعتباره أداة استراتيجية لإحداث نقلة نوعية في التعليم البيطري والبحث العلمي، ولتعزيز مفهوم الصحة الواحدة بما يخدم الإنسان والحيوان والبيئة معًا.

دعم البحث العلمي وتبني الموضوعات المستقبلية

كما أكدت الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري ورئيس المؤتمر، أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي يأتي تتويجًا لجهود الكلية في دعم البحث العلمي وتبني الموضوعات المستقبلية المؤثرة، مشيرةً إلى أن المؤتمر يمثل منصة لتبادل الخبرات، كما أنه معتمد من المجلس الصحي المصري كمؤتمر دولي، ويُحسب له 18 نقطة معتمدة من نقاط تجديد مزاولة مهنة الطب البيطري لكل من حضر كافة الفعاليات، ويُعد فرصة لتعزيز التعاون والشراكات العلمية التي تخدم حاضر ومستقبل الطب البيطري محليًا وإقليميًا ودوليًا.

