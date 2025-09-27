قبل إعلان الأسماء، أبرز المرشحين للتعيين فى مجلس الشيوخ

ترددت أسماء خلال الفترة القليلة الماضية عن عدد من المرشحين للتعيين فى مجلس الشيوخ الذى من المفترض أن تعقد أولى جلساته خلال الأيام المقبلة، وخاصة بعد استخراج كارنيهات الأعضاء المنتخبين ، ومن الأسماء ما يلى:

المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق ووكيل أول مجلس الشيوخ السابق أيضا، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الحالى، والدكتور عبد الهادى القصبى، والدكتور هانى سرى الدين، والدكتور خالد قنديل، وعمرو عبد الباقى، ونبيل دعبس، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والفنان ياسر جلال، والفنان أشرف زكى.

ويترقب الشارع السياسي، صدور القرار الجمهوري، بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ، الذي جرى انتخابه الشهر الماضي، بواقع 200 عضو، 100 فردي، و100 قائمة، لتنطلق بعد ذلك أعمال المجلس الجديد في الفصل التشريعي الثاني.

موعد انعقاد مجلس الشيوخ المقبل

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ 2025، للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بينما يحتفظ أعضاء المجلس الحالي، بعضويتهم حتى نهاية مدة المجلس المقدرة بـ5 سنوات، اعتبارا من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي كانت يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر عام 2020.

مدة عضوية مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ، مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، حيث تنص المادة 6 على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

اختصاصات مجلس الشيوخ

كما حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ويترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها أداء اليمين الدستورية.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس، انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك الوكيلين.

