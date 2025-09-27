قبل إعلان أسماء المعينين، الشيوخ يستعد لبدء الفصل التشريعي الثاني في هذا الموعد

يترقب الشارع السياسي، صدور القرار الجمهوري، بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ، الذي جرى انتخابه الشهر الماضي، بواقع 200 عضو، 100 فردي، و100 قائمة، لتنطلق بعد ذلك أعمال المجلس الجديد في الفصل التشريعي الثاني.

موعد انعقاد مجلس الشيوخ المقبل

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ 2025، للانعقاد في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بينما يحتفظ أعضاء المجلس الحالي، بعضويتهم حتى نهاية مدة المجلس المقدرة بـ5 سنوات، اعتبارا من أداء اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية للمجلس والتي كانت يوم الأحد الموافق 18 من شهر أكتوبر عام 2020.

مدة عضوية مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ، مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، حيث تنص المادة 6 على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

اختصاصات مجلس الشيوخ

كما حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ

ويترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، أكبر الأعضاء سنا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، يعقبها أداء اليمين الدستورية.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس، انتخاب رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك الوكيلين.

ضوابط انتخاب رئيس مجلس الشيوخ

يشار إلى أنه، نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط انتخاب رئيس المجلس، حيث تنص المادة 13 على: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه أصغر اثنين سنًا من الأعضاء.

أداء اليمين الدستورية في بداية جلسة الشيوخ

ويتلى فى هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان، ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوًا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء.

ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.

وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب، لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.

انتخاب رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين

ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجوز أن يسمح رئيس الجلسة فى المدة التى يحددها لكل مترشح، أن يعرّف بنفسه، إذا طلب ذلك.

ويجرى الانتخاب ولو لم يترشح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت مطلع شهر سبتمبر المقبل النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بعد انتهاء جولة الإعادة التي جرت في عدد من الدوائر الانتخابية.

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عدم قدرة أي مرشح من المرشحين على المقاعد الفردي المستقلين في الفوز بأي مقعد، حيث حسمت الأحزاب جميع المقاعد سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.

3 أحزاب سياسية تحصل على 170 مقعدا من أصل 200 مقعد بالشيوخ

وتصدرت أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن والجبهة الوطنية، المشهد بالحصول على النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 170 مقعدا من أصل 200 مقعد، بينما حصلت 9 أحزاب على 30 مقعد فقط، ويتبقى 100 مقعدا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.

مستقبل وطن يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس الشيوخ

وحصد حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 104 مقاعد، 60 مقعدا فرديا، و44 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تلاه حزب حماة الوطن، والذي حصل على إجمالي مقاعد 44 مقعدا، 25 مقعدا فرديا و19 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

9 أحزاب تحصل على 30 مقعدا فقط

وجاء في المركز الثالث حزب الجبهة الوطنية، والذي حصل على 22 مقعدا، بواقع 10 مقاعد فردية، و12 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 10 مقاعد بواقع 5 فردي و5 قائمة.

وحصلت باقي الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد – الإصلاح والتنمية 4 مقاعد – العدل 4 مقاعد – الوفد مقعدين – التجمع مقعدين – إرادة جيل مقعد – الحرية مقعد – المؤتمر مقعد.

مجلس الشيوخ بدون مستقلين

ويخلو بذلك مجلس الشيوخ قبل تعيينات رئيس الجمهورية من النواب المستقلين، حيث لم يتمكن أي مرشح من الفوز على أي مقعد من المقاعد الفردية حتى في جولة الإعادة.

تفاصيل تشكيل مجلس الشيوخ الحالي

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الحالي، يترأسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والذي تم انتخابه في الجلسة الافتتاحية، والتي كان يترأسها النائب الراحل الفريق جلال الهريدي، مؤسس حزب حماة الوطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا خلال الجلسة، أما في منصب وكيلي المجلس، المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي.

