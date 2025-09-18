لأول مرة، الأعلى للشؤون الإسلامية ينتج فيلما وثائقيا عن الشيخ محمود خليل الحصري

في خطوة غير مسبوقة، أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إنتاج أول فيلم تسجيلي خاص يوثق سيرة إمام القراء الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك احتفالًا بذكرى ميلاده ليقدمه المركز الإعلامي للمجلس تحت عنوان: "صوت خاشع خلدته الأمة".

رؤية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للحفاظ على إرث القراء الكبار

ويأتي هذا العمل في إطار رؤية المجلس للحفاظ على إرث القراء الكبار، وتقديم أعمال نوعية تليق بمكانة مصر الدينية والثقافية، باعتبارها منبعًا لفن التلاوة وموئلًا لأعلامه الذين تركوا بصمات راسخة في وجدان الأمة الإسلامية.

وقد أكد المجلس أن الفيلم يأتي تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور محمد البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس حجم الاهتمام الرسمي بتوثيق السيرة العطرة للشيخ الحصري، الذي ارتبط اسمه بتاريخ المصحف المرتل والمذاع عبر الإذاعات المحلية والعالمية.

كما يبرز هذا العمل حرص مؤسسات الدولة على تقديم محتوى إعلامي راقٍ يخلد ذكرى رواد التلاوة الذين حملوا رسالة القرآن بصوتهم وأدائهم المتميز.

محطات مؤثرة في حياة الشيخ الحصري

ويتناول الفيلم محطات مؤثرة في حياة الشيخ الحصري، منذ نشأته المبكرة وحفظه لكتاب الله، مرورًا برحلته الطويلة مع التلاوة والإذاعة، وحتى تسطيره إنجازًا تاريخيًا بتسجيل المصحف المرتل كاملًا ونشره على نطاق عالمي، ليصبح صوته مرجعًا للأمة الإسلامية ومصدر إلهام للأجيال اللاحقة من القراء.

كما يسلط الفيلم الضوء على الجانب الإنساني في شخصية الشيخ، وكيف استطاع الجمع بين الخشوع في الأداء والدقة في أحكام التلاوة، وهو ما جعله يحتل مكانة فريدة بين أعلام القراء في مصر والعالم العربي.

ويرى القائمون على العمل أن إنتاج هذا الفيلم يعد نقلة نوعية في توثيق مسيرة أعلام التلاوة المصرية، مؤكدين أن التجربة لن تقف عند حدود الشيخ الحصري، بل ستمتد إلى غيره من كبار القراء الذين أثروا الحياة الدينية وأسهموا في نشر القرآن الكريم بطرق مبتكرة.

