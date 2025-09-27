موقف ثنائي الزمالك الأجنبي من المشاركة أمام الأهلي

السبت 27 سبتمبر 2025
 استقر يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة محمود بنتايك وخوان ألفينا بيريزا إلى التشكيل الأساسي خلال مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ويهدف فيريرا إلى الاستفادة من الخبرات الدفاعية لـ بنتايك من أجل تعزيز صلابة الخط الخلفي أمام القوة الهجومية للأهلي مع تعزيز القوة الهجومية للزمالك من خلال خوان ألفينا.

وكان الثنائي قد غاب عن التشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة أمام الجونة بسبب الإيقاف.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

والتقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026، هي المواجهة رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة. 

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل. 

